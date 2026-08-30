Песков заявил о системных ударах ВС РФ по военным объектам на Украине

Российские войска системно поражают инфраструктуру, используемую ВСУ, а результат этой работы уже хорошо заметен. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля обратил внимание на последовательный характер действий Вооружённых сил России и отдельно оценил достигнутый эффект.

«Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооружённым взглядом», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам Украины и инфраструктуре, непосредственно связанной с обеспечением её вооружённых сил.

Ранее Песков уже подчёркивал систематический и целенаправленный характер ударов по военной инфраструктуре Украины. По его словам, российские военнослужащие продолжают поражать объекты, задействованные в интересах ВСУ.