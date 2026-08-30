Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 10:31

Песков заявил о системных ударах ВС РФ по военным объектам на Украине

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска системно поражают инфраструктуру, используемую ВСУ, а результат этой работы уже хорошо заметен. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля обратил внимание на последовательный характер действий Вооружённых сил России и отдельно оценил достигнутый эффект.

«Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооружённым взглядом», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам Украины и инфраструктуре, непосредственно связанной с обеспечением её вооружённых сил.

ВСУ в День шахтёра нанесли смертельный удар по шахте «Дуванная» в ЛНР
ВСУ в День шахтёра нанесли смертельный удар по шахте «Дуванная» в ЛНР

Ранее Песков уже подчёркивал систематический и целенаправленный характер ударов по военной инфраструктуре Украины. По его словам, российские военнослужащие продолжают поражать объекты, задействованные в интересах ВСУ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar