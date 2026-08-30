Российские войска продвигаются по всем линиям фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал продвижение российских войск на фронте очевидным. Представитель Кремля подчёркивал, что наша армия сохраняет положительную динамику на линии боевого соприкосновения. По его словам, продвижение идёт на разных направлениях, а оперативные детали при этом остаются в компетенции Минобороны.