«Заметен невооружённым взглядом»: Песков оценил эффект от «ударов возмездия» по Украине

Результат системных ударов Вооружённых сил России по инфраструктуре ВСУ заметен невооружённым глазом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Песков добавил, что российские войска наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам Украины.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска приступили к практической подготовке массированных ударов небывалой мощи по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что данные меры предпринимаются как жёсткий ответ на продолжающиеся атаки подразделений ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.