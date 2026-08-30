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30 августа, 10:35

«Заметен невооружённым взглядом»: Песков оценил эффект от «ударов возмездия» по Украине

Песков: Киев получает более чем адекватный ответ на свои удары по России

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Результат системных ударов Вооружённых сил России по инфраструктуре ВСУ заметен невооружённым глазом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооружённым взглядом», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что российские войска наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам Украины.

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До 600 км/ч: Дроны-перехватчики ВСУ оказались бессильны перед реактивными дронами ВС РФ

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска приступили к практической подготовке массированных ударов небывалой мощи по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что данные меры предпринимаются как жёсткий ответ на продолжающиеся атаки подразделений ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

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Татьяна Миссуми
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