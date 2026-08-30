«Заметен невооружённым взглядом»: Песков оценил эффект от «ударов возмездия» по Украине
Песков: Киев получает более чем адекватный ответ на свои удары по России
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Результат системных ударов Вооружённых сил России по инфраструктуре ВСУ заметен невооружённым глазом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооружённым взглядом», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что российские войска наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам Украины.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска приступили к практической подготовке массированных ударов небывалой мощи по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что данные меры предпринимаются как жёсткий ответ на продолжающиеся атаки подразделений ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.
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