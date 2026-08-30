Европейским властям понадобился образ России как внешнего противника, чтобы убедить граждан соглашаться с увеличением расходов на оборону. Такую оценку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, европейские страны лишились возможности полагаться на прежнюю сравнительно дешёвую систему безопасности при опоре на США и теперь пытаются выстроить собственную оборонную модель. Реализация этих планов требует значительных средств, а значит — дополнительной нагрузки на налогоплательщиков.

«Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», — сказал Песков.

Представитель Кремля считает, что именно этим объясняется продвижение в Европе тезиса о российской угрозе. Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.

При этом даже в Европе звучат заявления об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. 24 августа Life.ru писал, что премьер Эстонии признал отсутствие риска прямого нападения РФ, хотя одновременно призвал европейские государства продолжать увеличивать оборонные расходы.