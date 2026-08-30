В России с 1 сентября заработает новый ГОСТ на булочки, сдобу и лепёшки

С 1 сентября в России начнёт работать новый ГОСТ на хлебобулочные изделия, ранее утверждённый Росстандартом. Утверждение нового стандарта обусловлено тем, что прошлый был разработан около 40 лет назад и на текущий момент не отвечает уровню развития техники и технологий, нынешним экономическим и социальным потребностям.

Как пишет ТАСС, новый ГОСТ распространяется на сдобные хлебобулочные изделия, в том числе бриошь, булочки «Гражданская», «Веснушка», сдобную «С помадой», ватрушку с творогом, крендель «Выборгский», различные лепешки и сдобы

Помимо прочего, стандарт предписывает срок максимальной выдержки такой продукции после выеки из печи — десять или шесть часов в зависимости от веса. Срок годности для упакованных изделий устанавливается в трое, двое сутоук или 24 часа.

Другой ГОСТ встуает в силу в России с 1 января 2027 года. Стандарт на пиво, например, чётко разделяет напитки из разного сырья — ржи, гречки, овса или проса.