В Киеве после утренней атаки потушили пожар на площади 3000 «квадратов»

В Голосеевском районе Киева после утренней атаки загорелось нежилое здание, площадь пожара достигла 3000 квадратных метров. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели полностью ликвидировали возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Украинские власти связывают пожар с утренним российским ударом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попадании в двухэтажное нежилое здание в Голосеевском районе.

Кроме того, в том же районе после падения обломков загорелась кровля ещё одного нежилого объекта. Спасательные службы работали сразу на нескольких площадках в разных частях города.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складе в Подольском районе Киева. Тогда городская военная администрация также направила на место экстренные службы.