Двое умерли после отравления алкоголем в Туве

Два человека погибли после употребления спиртосодержащей жидкости в Туве. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, четверо жителей города Чадаана накануне вместе употребляли спиртное. После этого троим стало плохо.

«Несмотря на оказываемую медицинскую помощь двое пострадавших умерли, третий находится в реанимационном отделении», — сообщили в СК.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлёкших по неосторожности смерть двух человек.

Ранее Life.ru уже сообщал о массовом отравлении в Туве. Тогда МВД региона уточняло, что двое человек умерли, ещё двое попали в больницу в тяжёлом состоянии. В полиции также заявили, что причиной резкого ухудшения самочувствия, по предварительной версии, стало употребление спиртосодержащей жидкости.