Звезда «Ранеток» Анна Руднева раскрыла пол третьего ребёнка

Актриса Анна Руднева, известная по сериалу «Ранетки», ждёт третьего ребёнка. Отцом стал её новый мужчина по имени Илья. Звезда поделилась врадостной новостью в социальных сетях.

Руднева раскрыла пол будущего ребёнка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudneva_a

Анна рассказала, что знала пол ребёнка с самого первого УЗИ — врач тогда случайно сказала: «Какой пацан классный». Поэтому вечеринки в честь определения пола они не устраивали.

«По правде говоря я безумно рада мальчику, так как я выросла среди семьи, где были в основном женщины. А теперь вокруг меня столько моих мужчин. Тим, как старший брат, вырос невероятно воспитанным пацаном, который бережёт меня как зеницу ока и всегда во всем помогает и заботится, не знаю откуда у него такое, но это очень трогательно», — написаоа артистка.

Руднева также сообщила, что имя для новорождённого они выбрали единогласно и даже до родов обращались к малышу по имени. Это третий ребёнок Анны. В первом браке с Павлом Сердюком, своим партнёром по «Ранеткам», у неё родилась дочь София (ей сейчас 11 лет). От второго мужа, Дмитрия Белина, у певицы есть сын Тимофей, который появился на свет в 2016 году.

Личную жизнь Анна долго не афишировала. Но сейчас её счастье с Ильёй омрачают проблемы — у мужчины сложности с бывшей женой, которая обвиняет его в долгах и неуплате алиментов. Сама Руднева говорит, что столкнулась с шантажом.