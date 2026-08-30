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Регион
30 августа, 10:57

1455 дронов ВСУ пытались атаковать Московский регион за неделю

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Московский регион за прошедшую неделю пытались атаковать более 1400 украинских беспилотников. Их большая часть уничтожена на далльних рубежах, и лишь 50 вражеких дронов сбиты на подлёте к столице. Такие данные приводит мэр Москвы Серегй Собянин.

«В период с 08:30 22 августа по 08:30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве», — уточнил градоначальник.

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Ранее сообщалось, что обломки беспилотников ВСУ обнаружили в парке «Прибрежный» и рядом со школой № 3 в Киришах Ленинградской области. Возникшее возгорание уже потушено, пострадавших нет.

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Татьяна Миссуми
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