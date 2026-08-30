Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. На результаты референдума отреагировал австрийский общественный деятель Гюнтер Ферлингер, назвав исход голосования победой России.

«Путин вновь нас победил», — написал Ферлингер в соцсети X.

По итогам подсчёта голосов 52,8% участников референдума выступили против возвращения к переговорам с Брюсселем, 47,2% поддержали эту идею. Явка достигла 82,5%.

При этом голосование не было референдумом непосредственно о вступлении Исландии в Евросоюз. В случае победы сторонников переговоров Рейкьявик лишь возобновил бы консультации с ЕС, а окончательное соглашение о членстве в дальнейшем потребовало бы отдельного референдума.

Одной из главных тем кампании стали рыболовные права. Противники сближения с Брюсселем опасались, что членство в ЕС может ограничить контроль Исландии над собственными промысловыми водами. Сторонники переговоров, в свою очередь, указывали на возможные экономические преимущества и перспективу более тесной интеграции с Европой.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после тяжёлого финансового кризиса. Переговоры были остановлены в 2013-м после прихода к власти евроскептического правительства.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Исландии просили Еврокомиссию не вмешиваться в кампанию перед референдумом. В Рейкьявике опасались, что заявления из Брюсселя могут быть восприняты как попытка повлиять на выбор граждан. Голосование было назначено на 29 августа и должно было решить, стоит ли стране возвращаться к переговорам, остановленным более десяти лет назад. Особое значение в дискуссии имел вопрос рыболовства — одной из ключевых отраслей исландской экономики.