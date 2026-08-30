Больше 1500 нападений за год: В Госдуме потребовали усилить защиту медиков

Ответственность за нападения на врачей и фельдшеров необходимо ужесточить, а самим медикам обеспечить более надёжную правовую защиту. Об этом РИА «Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, только за 2025 год было совершено более 1500 нападений на сотрудников скорой помощи. При этом часть подобных случаев, как отметил депутат, вообще не попадает в официальную статистику.

«Единая Россия» будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на врачей и фельдшеров и усиление их правовой защиты», — сказал Башанкаев.

Отдельное внимание, по его мнению, необходимо уделить безопасности выездных бригад. Речь идёт об организации работы скорой помощи и более чётком взаимодействии с правоохранителями в ситуациях, когда жизни и здоровью медиков угрожает опасность.

Башанкаев подчеркнул, что врач должен быть уверен в защите со стороны государства во время исполнения своих обязанностей.

Проблема нападений на медиков регулярно возникает в разных регионах. В августе Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после нападения на фельдшера и водителя скорой в Петербурге. Нетрезвый мужчина избил сотрудников бригады, приехавших на вызов.