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Регион
30 августа, 11:06

Спрос на арктическую ипотеку в Мурманской области вырос на 85%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Число сделок по программе арктической ипотеки в Мурманской области выросло за год на 85% — с 268 до 496. Такие данные РБК Мурманск предоставило региональное управление Росреестра.

Особенно заметен интерес к новостройкам. За первое полугодие 2026 года жители региона заключили 143 договора долевого участия с использованием арктической ипотеки — на 60% больше, чем годом ранее.

Всего за шесть месяцев в Мурманской области зарегистрировали 280 ДДУ на покупку квартир в новых домах. Общий прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28%.

Активнее всего квартиры покупают в нескольких крупных жилых комплексах Мурманска. В «Кольском», «Русском» и «Северном сиянии» реализовано уже больше половины квартир, а в «Маяке» — почти три четверти.

Растёт и ипотечный рынок региона в целом. Число таких сделок увеличилось на 19% — с 1,4 тысячи до 1,7 тысячи. При этом девять из десяти заявлений на регистрацию ипотеки жители Заполярья подают электронно.

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На фоне роста числа новых ипотечных сделок россияне одновременно активнее гасят уже взятые жилищные кредиты. Ранее Life.ru писал о рекордных 130,6 млрд рублей, направленных на досрочное погашение ипотеки только за июнь. За год объём таких выплат вырос на 53%, а число договоров с досрочным закрытием — на 14%.

Больше новостей об ипотеке, кредитах и способах управлять семейным бюджетом — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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