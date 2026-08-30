Спрос на арктическую ипотеку в Мурманской области вырос на 85%

Число сделок по программе арктической ипотеки в Мурманской области выросло за год на 85% — с 268 до 496. Такие данные РБК Мурманск предоставило региональное управление Росреестра.

Особенно заметен интерес к новостройкам. За первое полугодие 2026 года жители региона заключили 143 договора долевого участия с использованием арктической ипотеки — на 60% больше, чем годом ранее.

Всего за шесть месяцев в Мурманской области зарегистрировали 280 ДДУ на покупку квартир в новых домах. Общий прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28%.

Активнее всего квартиры покупают в нескольких крупных жилых комплексах Мурманска. В «Кольском», «Русском» и «Северном сиянии» реализовано уже больше половины квартир, а в «Маяке» — почти три четверти.

Растёт и ипотечный рынок региона в целом. Число таких сделок увеличилось на 19% — с 1,4 тысячи до 1,7 тысячи. При этом девять из десяти заявлений на регистрацию ипотеки жители Заполярья подают электронно.

На фоне роста числа новых ипотечных сделок россияне одновременно активнее гасят уже взятые жилищные кредиты. Ранее Life.ru писал о рекордных 130,6 млрд рублей, направленных на досрочное погашение ипотеки только за июнь. За год объём таких выплат вырос на 53%, а число договоров с досрочным закрытием — на 14%.