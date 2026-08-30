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30 августа, 11:49

Из лета в осень: В конце недели москвичей ожидают прохлада и дожди

Обильные дожди накроют Москву на следующей неделе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Летняя погода в Москве продержится только первые три дня сентября, после чего в столице начнутся похолодание и затяжные дожди, спрогнозировал синоптик Александр Шувалов. По его словам, в начале недели воздух днём ещё будет прогреваться до +20…+24 градусов.

Переход к осенней погоде начнётся во второй половине недели. Температура постепенно опустится до +15…+20 градусов, а кратковременные осадки сменятся более продолжительными дождями. 1 и 2 сентября из-за прохождения атмосферных фронтов также возможны небольшие осадки. Окончательный поворот погоды к осени ожидается ближе к концу рабочей недели, отметил собеседник 360.ru.

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Напомним, 1 сентября в Москве и Подмосковье сохранится тепло до +22…+27 градусов, однако во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ночь на День знаний должна пройти без осадков при +12…+17 градусах.

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Борис Эльфанд
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