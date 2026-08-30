Песков: СВО и безопасность в Европе приоритетнее связей со странами за океаном
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Выполнение задач специальной военной операции остаётся главным приоритетом России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Для нас приоритетом является решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один», — подчеркнул представитель Кремля.
Вторым важнейшим направлением Песков назвал формирование новой системы безопасности в Европе. По его словам, эти вопросы для Москвы имеют большее значение, чем отношения со странами, расположенными за океаном.
«А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на Европейском континенте», — добавил он.
Также в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев перешёл к террористическим действиям против мирных жителей и гражданских отраслей экономики. По его словам, украинская сторона понимает, что ситуация развивается не в её пользу, несмотря на помощь стран НАТО.
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