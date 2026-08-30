Киев перешёл к террористическим действиям против мирных жителей и гражданских отраслей экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, украинская сторона понимает, что ситуация развивается не в её пользу, несмотря на помощь стран НАТО.

«Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимают», — сказал Песков.

Он заявил, что, не имея возможности изменить положение, Киев всё чаще атакует мирную инфраструктуру и объекты гражданского сектора. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия отвечает на подобные действия. «Причина и следствие здесь абсолютно неоспоримы», — резюмировал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска приступили к практической подготовке массированных ударов небывалой мощи по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки подразделений ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. Песков рассказал, что российские войска системно поражают инфраструктуру, используемую ВСУ, а результат этой работы уже хорошо заметен.