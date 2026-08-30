Змеи, икра и яхта: Icegergert потратил около 350 тысяч на двухчасовой день рождения

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) отпраздновал 25-летие на яхте «Доминатор» в Санкт-Петербурге. По данным Mash, двухчасовая вечеринка в Лахтинском заливе обошлась артисту примерно в 350 тысяч рублей.

cegergert потратил около 350 тысяч на день рождения на яхте. Видео © Mash

На борту находились около 15 гостей. Саму яхту площадью 21 квадратный метр, как утверждает канал, рэпер арендовал примерно за 100 тысяч рублей.

Для вечеринки Айсгергерт пригласил диджея, фотографа, танцовщиц и дрессировщика змей. Террариум с экзотическими рептилиями, по данным Mash, стоил ещё около 50 тысяч рублей.

Отдельной статьёй расходов стало оформление стола и палубы. Использовались цветы, свечи, скатерти, салфетки и посуда, а на сервировку, как утверждается, ушло более 100 тысяч рублей.

Гостей угощали рыбой, чёрной икрой, брускеттами, мясными закусками и алкоголем. Ещё около 80 тысяч рублей, по информации канала, артист потратил на еду и напитки.

Ранее Life.ru сообщал, что ICEGERGERT приобрёл квартиру в элитном жилом комплексе на Петровском острове в Петербурге. По данным SHOT, стоимость недвижимости площадью 134 квадратных метра составила около 130 миллионов рублей. Life.ru также писал, что за год до этого гонорар рэпера за выступления вырос примерно с 3,5 до 7 миллионов рублей. Артист заметно укрепил позиции после роста популярности своих треков и сотрудничества с Gazgolder.