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30 августа, 11:32

Почти 800 машин встали в пробке у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Около 770 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту после часового перекрытия движения из-за ракетной опасности. Об этом сообщил информационный центр, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе.

Со стороны Тамани на ручной досмотр выстроились 450 машин. Расчётное время ожидания составляет около двух часов. Ещё 320 транспортных средств находятся в очереди со стороны Керчи. Там водителям придётся ждать примерно час.

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Ранее Life.ru сообщал, что Крымский мост перекрывали на фоне объявленной ракетной опасности. Автомобилистов просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение останавливалось в 12:34 мск и возобновилось через час.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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