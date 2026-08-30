Сайт знакомств, Моцарт и кредит: «Принц» развёл церковную певицу на 1,5 млн

Мошенник, представившийся биржевым брокером, обманул церковную певицу из Петербурга на полтора миллиона рублей. Они познакомились на сайте знакомств, мужчина красиво ухаживал, писал нежные сообщения, а потом предложил заработать на бирже. Историю афериста рассказал Telegram-канал Mash на Мойке.

Обманывали Евгению несколько месяцев. «Виктор» всегда был на связи, поддерживал, слушал её пение, даже арию Царицы ночи из оперы Моцарта обсуждал по телефону. В общем, вёл себя как внимательный кавалер.

При этом он постоянно рассказывал, как легко зарабатывает, и уговаривал её тоже попробовать «мирской заработок». Вскоре он познакомил её с неким специалистом, и вдвоём они убедили певицу взять кредит. Как только деньги (1,5 миллиона рублей) оказались у них, «Виктор» и его любовь испарились. Теперь девушка бегает по полиции и прокуратуре, пытаясь вернуть хоть что-то.

Ранее сообщалось, что мошенники атакуют родителей подростков фишинговыми сообщениями о подозрительных операциях по банковским картам их детей. В SMS жертв отправляют на поддельный сайт для «верификации», затем под предлогом отсутствия данных о родстве запрашивают сканы паспорта и свидетельства о рождении, а в итоге пытаются получить логин и пароль от онлайн-банка родителя, чтобы завладеть и персональными данными, и деньгами.