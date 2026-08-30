МИД: Россия поддерживает Нигер в борьбе с экстремистами

Россия поддерживает народ Нигера в борьбе с экстремизмом и желает стране укрепления суверенитета. Об этом сообщили в МИД РФ, комментируя последние атаки антиправительственных сил на государственные объекты в Ниамее.

«В Москве выражают солидарность с народом Нигера... Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России», — говорится в сообщении.

Российская сторона, заверили во внешнеполитическом ведомстве, продолжит поддерживать Нигер в борьбе с экстремистами, «в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями, и желает Нигеру, а также всей Конфедерации государств Сахеля, в которую он входит, дальнейшего укрепления своего суверенитета и мирного развития».

Напомним, Минобороны Нигера объявило о подавлении попытки мятежа группы военнослужащих в Ниамее. В ночь на 29 августа они спровоцировали вооружённые столкновения в районе военной базы 101, аэропорта и ряда важных объектов.