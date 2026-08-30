Анапские плавни загорелись на площади в 10 га

Природный пожар площадью около 10 гектаров тушат в районе Чембурки под Анапой. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Огонь охватил заболоченные низовья местных рек (Анапские плавни).

Горят плавни. Видео © VK / ЧП Новороссийск, Краснодарский край

«Спасатели ликвидируют пожар на плавнях в районе Чембурки. Огонь охватил около 10 га», — написала Маслова.

К борьбе с пламенем привлекли 17 специалистов и четыре единицы техники. Группировку спасателей продолжают наращивать.

Ранее, 28 августа, сообщалось, что пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой полностью ликвидировали после нескольких дней борьбы с огнём. Бороться с возгоранием приходилось в крайне сложных условиях: днём и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепёке и труднодоступном горном ландшафте.