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30 августа, 11:39

Анапские плавни загорелись на площади в 10 га

Обложка © VK / ЧП Новороссийск, Краснодарский край

Обложка © VK / ЧП Новороссийск, Краснодарский край

Природный пожар площадью около 10 гектаров тушат в районе Чембурки под Анапой. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Огонь охватил заболоченные низовья местных рек (Анапские плавни).

Горят плавни. Видео © VK / ЧП Новороссийск, Краснодарский край

«Спасатели ликвидируют пожар на плавнях в районе Чембурки. Огонь охватил около 10 га», написала Маслова.

К борьбе с пламенем привлекли 17 специалистов и четыре единицы техники. Группировку спасателей продолжают наращивать.

Пожар в промзоне Киришей потушен
Пожар в промзоне Киришей потушен

Ранее, 28 августа, сообщалось, что пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой полностью ликвидировали после нескольких дней борьбы с огнём. Бороться с возгоранием приходилось в крайне сложных условиях: днём и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепёке и труднодоступном горном ландшафте.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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