Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой полностью ликвидировали после нескольких дней борьбы с огнём. Последние очаги проверили ночью и утром, а в полдень власти зафиксировали окончание работ, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

«Вчера вечером (27 августа. — Прим. Life.ru) ликвидировали открытое горение, ночью и утром проходило обследование территорий. В 12:00 зафиксирована ликвидация пожара. Всего в тушении было задействовано порядка 200 человек и около 80 единиц техники, а также авиация», — написала она в своём телеграм-канале.

По словам Масловой, бороться с огнём приходилось в крайне сложных условиях: днём и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепёке и труднодоступном горном ландшафте. Но все понимали, что пожар надо остановить, и делали для этого всё возможное.

К тушению подключались МЧС, РСЧС, «Кубань-СПАС», сотрудники лесничества и полиции, казаки и волонтёры. Мотоциклисты доставляли воду туда, куда не могла пройти тяжёлая техника. Помощь Анапе также оказывали Новороссийск, Геленджик, Темрюк, Туапсе и другие муниципалитеты Краснодарского края.

Напомним, пожар в «Утрише» произошёл после падения обломков БПЛА. К 26 августа ситуация резко осложнилась — огонь достиг около 70 гектаров, активное горение сохранялось примерно на 15 гектарах, а в заповеднике ввели режим ЧС. К вечеру того же дня площадь активного огня сократилась до одного гектара. 27 августа после работы авиации и наземных групп очаговое тление уменьшилось до 0,3 гектара, после чего пожар локализовали. Теперь власти объявили о его полной ликвидации.