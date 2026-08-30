Euractiv сообщил о серьёзном ударе по стратегии ЕС на расширение

Отказ Исландии возобновлять переговоры о вступлении в Евросоюз стал серьёзным ударом по планам Брюсселя по дальнейшему расширению объединения. Так итоги референдума оценивает Euractiv.

По итогам голосования 52,8% исландцев выступили против возвращения к переговорам с ЕС, 47,2% поддержали эту инициативу. При этом референдум не означал окончательного решения о членстве: в случае победы сторонников переговоров условия вступления должны были бы выноситься на отдельное голосование.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир выступала за то, чтобы страна сначала получила конкретные условия от Брюсселя, а уже затем принимала окончательное решение. Теперь, по её словам, вопрос о переговорах будет отложен как минимум до конца срока работы нынешнего правительства.

Euractiv отмечает, что Брюссель рассчитывал на возвращение Исландии к переговорному процессу. В ЕС обсуждалась возможность быстрого продвижения страны к членству, а еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос незадолго до голосования допускала завершение переговоров примерно за год.

Бывший премьер Исландии Бьярни Бенедиктссон при этом призвал не воспринимать результат как разрыв с Европой. Он подчеркнул, что речь шла только о степени дальнейшего сближения, а сама Исландия остаётся частью европейского экономического и политического пространства.

Ранее Life.ru сообщал об окончательных итогах референдума в Исландии. Большинство избирателей выступило против возобновления переговоров с Евросоюзом, а одним из главных факторов кампании стал вопрос контроля над рыболовной отраслью. Исландия подавала заявку на членство в ЕС ещё в 2009 году, однако переговоры остановились в 2013-м. Несмотря на отказ возвращаться к ним сейчас, страна продолжает участвовать в Европейской экономической зоне и Шенгенском пространстве.