«Абсолютно не страшно»: Песков рассказал о поездках в кортеже Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не боится поездок на высокой скорости в кортеже Владимира Путина. Об этом он рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Корреспондент поинтересовался у представителя Кремля, не испытывает ли тот страха во время таких передвижений.

«Нет, абсолютно не страшно», — коротко ответил Песков.

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске кортеж российского президента Владимира Путина остановился на обочине по дороге в аэропорт. Глава государства вышел из машины, чтобы лично пообщаться с горожанами.