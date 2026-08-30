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30 августа, 11:47

«Абсолютно не страшно»: Песков рассказал о поездках в кортеже Путина

Песков признался, что не боится ездить на высокой скорости в кортеже Путина

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не боится поездок на высокой скорости в кортеже Владимира Путина. Об этом он рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Корреспондент поинтересовался у представителя Кремля, не испытывает ли тот страха во время таких передвижений.

«Нет, абсолютно не страшно», — коротко ответил Песков.

Мужчина в Новосибирске пытался догнать кортеж Путина на электросамокате
Мужчина в Новосибирске пытался догнать кортеж Путина на электросамокате

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске кортеж российского президента Владимира Путина остановился на обочине по дороге в аэропорт. Глава государства вышел из машины, чтобы лично пообщаться с горожанами.

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Татьяна Миссуми
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