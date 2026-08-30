Пенсионерка из России переплыла Дарданеллы за 56 минут и победила в заплыве

Российская пловчиха Марина Короткова стала победительницей межконтинентального заплыва через пролив Дарданеллы в Турции. Спортсменка финишировала первой среди женщин в возрастной категории от 65 до 69 лет.

Дистанцию Короткова преодолела за 56 минут 54 секунды, оставив соперниц своей группы позади. Ещё одну награду завоевала россиянка Екатерина Барбашина. Она поднялась на третью ступень пьедестала среди участниц в возрасте от 35 до 39 лет.