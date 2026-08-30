Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 11:56

Пенсионерка из России переплыла Дарданеллы за 56 минут и победила в заплыве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Российская пловчиха Марина Короткова стала победительницей межконтинентального заплыва через пролив Дарданеллы в Турции. Спортсменка финишировала первой среди женщин в возрастной категории от 65 до 69 лет.

Дистанцию Короткова преодолела за 56 минут 54 секунды, оставив соперниц своей группы позади. Ещё одну награду завоевала россиянка Екатерина Барбашина. Она поднялась на третью ступень пьедестала среди участниц в возрасте от 35 до 39 лет.

Россияне Петров и Штыль взяли золото на ЧМ по гребле на байдарках
Россияне Петров и Штыль взяли золото на ЧМ по гребле на байдарках

Российские спортсменки успешно выступали на международных стартах и в других дисциплинах плавания. В августе Life.ru рассказывал о новом рекорде России на чемпионате Европы в Париже, где пловчиха из РФ впервые в истории страны преодолела 50 метров на спине быстрее 27 секунд.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских атлетах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar