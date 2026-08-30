Пробки, толпы и цены: Турагент назвала главные причины стресса россиян в Анталье

Пробки, жара, толпы туристов и высокие цены могут испортить впечатление россиян от отдыха в Анталье в разгар сезона. Об этом рассказала РИА «Новости» турагент Эзги Байрактар.

«Российские туристы приезжают в Анталью прежде всего отдыхать, поэтому воспринимают город иначе, чем местные жители. Но в высокий сезон пробки, переполненные туристические районы, жара и выросшие цены могут создавать дополнительный стресс даже для человека, приехавшего на неделю или две», — сказала она.

По словам Байрактар, максимальная нагрузка на курорт приходится на июль и август. В этот период к постоянным жителям добавляется большое число иностранных и внутренних туристов, из-за чего сильнее загружены дороги, общественный транспорт, пляжи и рестораны.

Пробки действительно остаются заметной проблемой Антальи. Муниципалитет сообщает, что в провинции зарегистрировано более 1,15 млн автомобилей, а на основных магистралях и перекрёстках периодически возникают длинные очереди. Для борьбы с заторами власти расширяют сеть «умных» перекрёстков.

Ещё одним фактором турагент назвала рост цен. Турецкий социолог Фунда Алпаслан Талай связывает экономическое напряжение среди местных жителей в том числе с увеличением расходов на жильё и повседневные товары. Для туристов это может выражаться в более высокой стоимости размещения, питания и услуг.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре отдых в Турции может подешеветь примерно на 20%. По словам турэксперта Наталии Ансталь, снижение связано с окончанием летнего пика и уменьшением числа отдыхающих после августа. Она отмечала, что именно последний месяц лета традиционно сопровождается наиболее сильным наплывом туристов. На фоне более спокойного спроса отели и туроператоры начинают предлагать более доступные варианты. Турция при этом остаётся одним из самых востребованных зарубежных направлений у россиян.