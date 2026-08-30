«Надо пробовать»: Песков задумался о покупке Volga K50 после тест-драйва Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что мог бы приобрести автомобиль возрождённого бренда Volga. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

На вопрос, готов ли он купить такую машину для себя, Песков ответил, что такого решения пока не принимал, но хочет испытать эту машину в деле.

«Не знаю, надо пробовать», — сказал представитель Кремля.

Интерес к автомобилю возник после поездки президента РФ Владимира Путина в Нижний Новгород. Глава государства посетил новое производство Volga и лично сел за руль кроссовера K50.

Во время тест-драйва Путин похвалил плавность хода, тишину в салоне и отличную управляемость новой Volga. Президент отметил, что водить этот автомобиль можно буквально одним пальцем.