Слуцкий не исключил, что купит новый Aurus Senat 900, но не сейчас

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает, что приобретёт новый российский представительский седан Aurus Senat 900, который презентовали на ПМЭФ-2026. Однако, как депутат Госдумы сообщил Life.ru, сейчас для таких покупок не время — важнее поддержать бойцов СВО.

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«Может быть, но точно не сейчас. Сейчас лучше тратить деньги на поддержу наших бойцов и офицеров на СВО», — отметил парламентарий.

Напомним, накануне в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась премьера нового российского представительского седана Aurus Senat 900. Кадры первого показа публиковал Life.ru.