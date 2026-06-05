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5 июня, 08:29

Слуцкий не исключил, что купит новый Aurus Senat 900, но не сейчас

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключает, что приобретёт новый российский представительский седан Aurus Senat 900, который презентовали на ПМЭФ-2026. Однако, как депутат Госдумы сообщил Life.ru, сейчас для таких покупок не время — важнее поддержать бойцов СВО.

Видео © Life.ru

«Может быть, но точно не сейчас. Сейчас лучше тратить деньги на поддержу наших бойцов и офицеров на СВО», — отметил парламентарий.

Aurus Senat 900 за 12 миллионов дебютировал на ПМЭФ: Life.ru показывает видео из салона
Aurus Senat 900 за 12 миллионов дебютировал на ПМЭФ: Life.ru показывает видео из салона

Напомним, накануне в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась премьера нового российского представительского седана Aurus Senat 900. Кадры первого показа публиковал Life.ru.

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Александра Вишнякова
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