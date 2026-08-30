Зеленский с приспешниками пытаются собрать 20 млн гривен на залог Мудрой

Владимир Зеленский и его офис пытаются собрать недостающую сумму залога за бывшего заместителя главы ОП Украины Ирину Мудрую. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

25 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Мудрую под стражу на два месяца с возможностью выйти под залог в 20 млн гривен. Позднее её адвокат Артём Крикун-Труш сообщил, что часть суммы уже внесена несколькими залогодателями, но точный размер платежей не назвал.

По версии «Страны.ua», Банковая сейчас ищет деньги, чтобы закрыть оставшуюся часть залога. Издание считает ситуацию чувствительной для окружения Зеленского и связывает её с опасениями чиновников оказаться без поддержки в случае новых антикоррупционных расследований.

НАБУ и САП подозревают Мудрую в участии в преступной организации, которая, по версии следствия, получила контроль над государственным Sense Bank и использовала его для легализации 150 млн гривен. Следствие утверждает, что эти средства собирались использовать для внесения залога за одного из фигурантов другого дела.

В опубликованных антикоррупционными органами материалах фигурирует имя «Герман». Украинские СМИ связывают его с бывшим министром энергетики и юстиции Германом Галущенко, за которого летом внесли залог в 150 млн гривен.

Ранее Life.ru сообщал, что за Ирину Мудрую уже внесли часть 20-миллионного залога. Её адвокат подтвердил, что залогодателей несколько, однако отказался раскрывать внесённую сумму. До этого сама экс-чиновница заявляла, что рассчитывает собрать деньги с помощью собственных средств и обеспеченных знакомых. Мудрая также намеревалась обжаловать решение о заключении под стражу. На фоне расследования НАБУ продолжает расширять круг фигурантов дела «Форрест Гамп».