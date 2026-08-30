Рыбаки заметили опасную находку: Неизвестный дрон уничтожили у берегов Турции
Неизвестный БПЛА обнаружили и уничтожили у черноморского берега Турции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Неизвестный беспилотник обнаружили в Чёрном море у побережья турецкой провинции Зонгулдак, после чего аппарат контролируемо уничтожили. Об этом сообщило агентство IHA.
Дрон заметили рыбаки неподалёку от порта Алаплы и передали информацию властям. На место направили подразделения береговой охраны, а движение судов через порт временно остановили из соображений безопасности.
Под воздействием волн аппарат начало относить в сторону Карадениз-Эрегли. Добравшиеся до него специалисты провели контролируемый подрыв, после чего обследовали прилегающую акваторию.
Кому принадлежал беспилотник, пока неизвестно. После завершения работ ограничения на вход и выход из порта сняли.
Подобные находки у турецкого побережья фиксируются регулярно. В августе Life.ru сообщал о неизвестном беспилотнике, обнаруженном в Чёрном море в 500 метрах от берега провинции Сакарья. Тогда аппарат подняли из воды и передали специалистам береговой охраны для изучения.
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