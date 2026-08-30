Рыбаки заметили опасную находку: Неизвестный дрон уничтожили у берегов Турции

Неизвестный беспилотник обнаружили в Чёрном море у побережья турецкой провинции Зонгулдак, после чего аппарат контролируемо уничтожили. Об этом сообщило агентство IHA.

Дрон заметили рыбаки неподалёку от порта Алаплы и передали информацию властям. На место направили подразделения береговой охраны, а движение судов через порт временно остановили из соображений безопасности.

Под воздействием волн аппарат начало относить в сторону Карадениз-Эрегли. Добравшиеся до него специалисты провели контролируемый подрыв, после чего обследовали прилегающую акваторию.

Кому принадлежал беспилотник, пока неизвестно. После завершения работ ограничения на вход и выход из порта сняли.

Подобные находки у турецкого побережья фиксируются регулярно. В августе Life.ru сообщал о неизвестном беспилотнике, обнаруженном в Чёрном море в 500 метрах от берега провинции Сакарья. Тогда аппарат подняли из воды и передали специалистам береговой охраны для изучения.