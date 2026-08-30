МИД: Российский Африканский корпус помог подавить мятеж в Нигере

Военнослужащие российского Африканского корпуса помогли властям Нигера подавить попытку мятежа, произошедшую 29 августа у авиабазы, аэропорта и других стратегических объектов Ниамея. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России», — говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 29 августа мятежные военнослужащие атаковали стратегические объекты в столице страны Ниамее. Боестолкновения произошли в районе военной авиабазы 101 у международного аэропорта и президентского комплекса. Власти Нигера впоследствии заявили о восстановлении контроля над ситуацией.

Участие Африканского корпуса России в подавлении выступления подтверждают также международные агентства. По данным AP и Reuters, российские военнослужащие оказали поддержку силам, лояльным властям Нигера.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва продолжит оказывать поддержку Нигеру в противодействии экстремистским группировкам. Ведомство также заявило о внешнем подстрекательстве антиправительственных сил со стороны «бывших европейских метрополий», однако доказательств этого утверждения в сообщении не приводится.

Сейчас власти Нигера заявляют, что обстановка находится под их контролем. Страну с 2023 года возглавляет генерал Абдурахман Чиани, пришедший к власти после военного переворота и последующего отстранения президента Мохамеда Базума.

Ранее Life.ru сообщал, что во время мятежа вооружённые люди попытались проникнуть в гостиницу в Ниамее, где находились сотрудники российского посольства. Посол России в Нигере Виктор Воропаев рассказал, что попытку удалось пресечь. Дипломат также слышал продолжительную стрельбу в столице в ночь на 29 августа. В той же гостинице находились депутаты, прибывшие на сессию парламента Конфедерации государств Сахеля.