Россиян нет среди пострадавших при стрельбе на рейве в Швейцарии

Ранее Life.ru сообщал о первых данных по стрельбе на ночном рейве в Арау, когда точное число жертв и пострадавших ещё уточнялось. Стрельба произошла в ночь на 30 августа на территории ипподрома в районе Шахен. По данным полиции, неизвестный открыл огонь около 02:30 по местному времени. В результате погибла 22-летняя девушка. Ещё пять человек — четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 24 до 27 лет — получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы.