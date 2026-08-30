Россиян нет среди пострадавших при стрельбе на рейве в Швейцарии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе на рейв-вечеринке в швейцарском Арау. Об этом сообщил официальный представитель департамента экономики и внутренних дел кантона Аргау Даниэль Вехтер.
«В инциденте в Арау граждане России в качестве пострадавших не фигурируют», — уточнил он.
Ранее Life.ru сообщал о первых данных по стрельбе на ночном рейве в Арау, когда точное число жертв и пострадавших ещё уточнялось. Стрельба произошла в ночь на 30 августа на территории ипподрома в районе Шахен. По данным полиции, неизвестный открыл огонь около 02:30 по местному времени. В результате погибла 22-летняя девушка. Ещё пять человек — четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 24 до 27 лет — получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы.
Подозреваемого пока не задержали, его личность устанавливается. Полиция продолжает масштабную поисковую операцию.
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