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30 августа, 12:45

Россиян нет среди пострадавших при стрельбе на рейве в Швейцарии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе на рейв-вечеринке в швейцарском Арау. Об этом сообщил официальный представитель департамента экономики и внутренних дел кантона Аргау Даниэль Вехтер.

«В инциденте в Арау граждане России в качестве пострадавших не фигурируют», — уточнил он.

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Ранее Life.ru сообщал о первых данных по стрельбе на ночном рейве в Арау, когда точное число жертв и пострадавших ещё уточнялось. Стрельба произошла в ночь на 30 августа на территории ипподрома в районе Шахен. По данным полиции, неизвестный открыл огонь около 02:30 по местному времени. В результате погибла 22-летняя девушка. Ещё пять человек — четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 24 до 27 лет — получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Подозреваемого пока не задержали, его личность устанавливается. Полиция продолжает масштабную поисковую операцию.

Больше новостей о громких преступлениях, расследованиях и поиске подозреваемых — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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