На «Тавриде» в Крыму опрокинулся внедорожник, трое погибли и двое пострадали

В Белогорском районе Крыма произошло серьёзное ДТП, в результате которого три человека погибли, ещё двое госпитализированы. На месте ЧП работает прокуратура.

Всё случилось утром 30 августа на трассе «Таврида» в направлении Симферополя. По предварительным данным, 47-летний водитель Nissan Qashqai по неустановленным пока причинам не справился с управлением — машина съехала в правую обочину и перевернулась.

В результате аварии три пассажира — 23-х, 69-ти и 52-х лет погибли на месте. Сам водитель и 12-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Причины трагедии устанавливаются.

«На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора района Юрий Провотарь», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал о серьёзной аварии с машиной скорой помощи в Армавире. 18 августа спецавтомобиль столкнулся с «Газелью» на перекрёстке улиц Урицкого и Кропоткина, после чего перевернулся на бок. Пострадали пять человек — водитель скорой, трое её пассажиров и водитель «Газели».