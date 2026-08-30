К пострадавшим в ДТП на Ставрополье направили дополнительные бригады врачей
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Пассажиров с наиболее серьёзными травмами после аварии с автобусом на Ставрополье доставили в городскую клиническую больницу Пятигорска. Медучреждение является травмоцентром первого уровня, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Пострадавшим проводят необходимую диагностику и оказывают специализированную медицинскую помощь. Для усиления местных специалистов из Ставрополя дополнительно направили реанимационно-консультативные бригады.
В ведомстве подчеркнули, что врачи задействовали необходимый комплекс лечебных мероприятий для пациентов, получивших тяжёлые травмы.
Ранее Life.ru сообщал, что после ДТП четыре пассажира автобуса оказались в реанимации. Всего, по данным властей на тот момент, госпитализировали 28 человек, среди которых 11 детей. По последним данным, в общей сложности пострадали 38 человек.
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