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30 августа, 11:43

К пострадавшим в ДТП на Ставрополье направили дополнительные бригады врачей

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Пассажиров с наиболее серьёзными травмами после аварии с автобусом на Ставрополье доставили в городскую клиническую больницу Пятигорска. Медучреждение является травмоцентром первого уровня, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пострадавшим проводят необходимую диагностику и оказывают специализированную медицинскую помощь. Для усиления местных специалистов из Ставрополя дополнительно направили реанимационно-консультативные бригады.

В ведомстве подчеркнули, что врачи задействовали необходимый комплекс лечебных мероприятий для пациентов, получивших тяжёлые травмы.

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Ранее Life.ru сообщал, что после ДТП четыре пассажира автобуса оказались в реанимации. Всего, по данным властей на тот момент, госпитализировали 28 человек, среди которых 11 детей. По последним данным, в общей сложности пострадали 38 человек.

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Владимир Озеров
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