В Новой Москве уже пролило: Вечером в центре столицы ожидается дождь

В течение ближайших двух часов в центре столицы ожидается дождь, рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К 15:00 мск они уже пролили на севере, западе Подмосковья и в Новой Москве.

«В течение ближайшего часа-двух дожди начнутся и в центральной части мегаполиса», — указал синоптик.

Ранее москвичам пообещали постепенный переход из лета в осень уже на наступающей неделе. По словам синоптика Александра Шувалова, солнечная и тёплая погода продержится в столице лишь первые три дня сентрября, а уже дальше город накроют дожди и прохлада.