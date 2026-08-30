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30 августа, 13:13

В Новой Москве уже пролило: Вечером в центре столицы ожидается дождь

Леус: В ближайшие часы в центре Москвы ожидается дождь

Красная площадь в Москве в дождливую погоду. Обложка © Life.ru

Красная площадь в Москве в дождливую погоду. Обложка © Life.ru

В течение ближайших двух часов в центре столицы ожидается дождь, рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К 15:00 мск они уже пролили на севере, западе Подмосковья и в Новой Москве.

«В течение ближайшего часа-двух дожди начнутся и в центральной части мегаполиса», — указал синоптик.

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Ранее москвичам пообещали постепенный переход из лета в осень уже на наступающей неделе. По словам синоптика Александра Шувалова, солнечная и тёплая погода продержится в столице лишь первые три дня сентрября, а уже дальше город накроют дожди и прохлада.

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Матвей Константинов
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