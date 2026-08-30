Мужчина распылил газ при ссоре в подъезде дома в Петербурге, пострадал ребёнок

В Санкт-Петербурге мужчина вступил в конфликт с жителями многоэтажки на Кондратьевском проспекте прямо в подъезде, в ходе перепалки он достал перцовый баллончик и распылил его. Нарушителя задержали по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«По предварительным данным, во время словесной ссоры 23-летний мужчина нанёс удары двум местным жителям, после чего применил перцовый баллончик. В непосредственной близости в этот момент находилась их 8-летняя дочь», — уточнили в ведомстве.

У мужчины и женщины диагностированы ожоги глаз и побои, также повреждения глаза зафиксировано у ребёнка. Всем троим врачи оказали помощь. По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что три женщины напали на сотрудницу салона красоты в торговом центре «Фабричный» в Назрани. Во время конфликта они били знакомую феном и утюжком для волос, а одна из участниц, предположительно, произвела выстрел в пол.