Залог за Мудрую буксует: На Украине заговорили о страхе в окружении Зеленского

В окружении Владимира Зеленского могли усилиться опасения после уголовного дела против бывшего заместителя главы его офиса Ирины Мудрой. Так ситуацию оценивает украинское издание «Страна.ua».

Поводом стал сбор залога за экс-чиновницу. Высший антикоррупционный суд Украины отправил Мудрую под стражу с возможностью выйти под залог в 20 млн гривен, однако полностью собрать эту сумму пока не удалось.

«Судя по тому, что происходит с залогом для Мудрой, запугать [окружение Зеленского] удалось», — пишет издание.

По версии «Страны.ua», ситуация может иметь более широкие последствия для Банковой: чиновники способны опасаться, что в случае новых расследований останутся без поддержки со стороны руководства.

НАБУ и САП подозревают Мудрую в участии в преступной организации. По версии следствия, её участники получили контроль над государственным Sense Bank и использовали его для легализации 150 млн гривен. Ранее Life.ru писал, что окружение Зеленского пытается собрать недостающую часть залога за Мудрую. По данным «Страны.ua», к поиску денег подключилась и непосредственно Банковая, однако даже после нескольких платежей необходимая сумма полностью внесена не была.