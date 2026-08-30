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30 августа, 13:17

Залог за Мудрую буксует: На Украине заговорили о страхе в окружении Зеленского

«Страна.ua»: Окружение Зеленского испугалось из-за дела Мудрой

Ирина Мудрая. Обложка © ТАСС / Zuma

Ирина Мудрая. Обложка © ТАСС / Zuma

В окружении Владимира Зеленского могли усилиться опасения после уголовного дела против бывшего заместителя главы его офиса Ирины Мудрой. Так ситуацию оценивает украинское издание «Страна.ua».

Поводом стал сбор залога за экс-чиновницу. Высший антикоррупционный суд Украины отправил Мудрую под стражу с возможностью выйти под залог в 20 млн гривен, однако полностью собрать эту сумму пока не удалось.

«Судя по тому, что происходит с залогом для Мудрой, запугать [окружение Зеленского] удалось», — пишет издание.

По версии «Страны.ua», ситуация может иметь более широкие последствия для Банковой: чиновники способны опасаться, что в случае новых расследований останутся без поддержки со стороны руководства.

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НАБУ и САП подозревают Мудрую в участии в преступной организации. По версии следствия, её участники получили контроль над государственным Sense Bank и использовали его для легализации 150 млн гривен. Ранее Life.ru писал, что окружение Зеленского пытается собрать недостающую часть залога за Мудрую. По данным «Страны.ua», к поиску денег подключилась и непосредственно Банковая, однако даже после нескольких платежей необходимая сумма полностью внесена не была.

Больше новостей о политической ситуации на Украине и действиях её руководства — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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