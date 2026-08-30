ЕС готовит закон для ограничения Airbnb

Еврокомиссия готовит новый закон, который должен упростить для городов ЕС борьбу с массовой краткосрочной арендой жилья через Airbnb и аналогичные сервисы. Цель инициативы — снизить давление на рынок недвижимости в туристических районах и сделать жильё доступнее для местных жителей.

Проект Affordable Housing Act должен определить, в каких районах ситуация с жильём считается напряжённой и какие ограничения местные власти смогут вводить без нарушения законодательства ЕС. В Еврокомиссии подчёркивают, что речь идёт не об общеевропейском запрете посуточной аренды, а о расширении возможностей городов принимать собственные меры.

По данным исследовательского центра Еврокомиссии JRC, краткосрочная аренда занимает около 1,2% всего жилого фонда ЕС. В масштабах союза этот показатель сравнительно невелик, однако в отдельных туристических центрах доля такого жилья может приближаться к 20%. При этом исследование выявило связь между распространением посуточной аренды и более высокими ценами на недвижимость, особенно в городах, но не позволяет доказать прямую причинно-следственную связь.

Многие европейские города уже ввели собственные ограничения. Париж использует лицензирование и лимиты по числу дней сдачи жилья, а Барселона намерена к 2028 году отказаться от туристической аренды квартир. Однако подобные меры регулярно оспариваются владельцами недвижимости и туристическим бизнесом в судах.

Одной из проблем остаётся понятие «соразмерности» ограничений. Европейское законодательство допускает вмешательство местных властей в рынок аренды, если оно обосновано жилищным кризисом и не выходит за необходимые рамки. Новый закон должен сделать эти критерии более понятными и снизить риск многолетних судебных разбирательств.

Жилищный кризис в ЕС при этом выходит далеко за рамки Airbnb. По данным Eurostat, с 2015 года по конец 2025-го цены на жильё в Евросоюзе выросли примерно на 65%, тогда как стоимость аренды увеличилась почти на 22%. JRC также обращает внимание, что около 20% жилья в ЕС не используется как основное место проживания — оно пустует либо эксплуатируется сезонно.

Представители Airbnb выступают против жёстких ограничений и утверждают, что сокращение посуточной аренды само по себе не решит проблему дорогого жилья. В Еврокомиссии также признают, что одной регулировкой туристических квартир кризис не устранить: европейский жилищный план предусматривает увеличение предложения, инвестиции в строительство и упрощение разрешительных процедур.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия признала масштабный жилищный кризис в странах ЕС. Еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен говорил, что во многих европейских городах даже люди со стабильной работой — учителя, полицейские и медики — уже не могут позволить себе нормальное жильё. Особенно тяжело приходится молодёжи, которой становится всё сложнее начать самостоятельную жизнь из-за стоимости квартир и аренды.