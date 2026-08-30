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30 августа, 13:35

Число погибших при наводнении на севере Непала выросло до 781

Последствия наводнения в Непале. Обложка © ТАСС / Zuma

Последствия наводнения в Непале. Обложка © ТАСС / Zuma

Число погибших при разрушительном наводнении на севере Непала выросло до 781, передаёт агентство Reuters со ссылкой на данные Управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий республики.

«Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 781», — говорится в сообщении.

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Напомним, разрушительное наводнение накрыло северную часть Непала в результате таяния ледников, вызвавшего огромный сель. Потоки воды и грунта буквально смывали целые населённые пункты. Среди погибших есть иностранцы. На текущий момень Посольству РФ известно о девяти россиянах, пропавших без вести.

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Матвей Константинов
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