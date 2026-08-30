Число погибших при наводнении на севере Непала выросло до 781

Число погибших при разрушительном наводнении на севере Непала выросло до 781, передаёт агентство Reuters со ссылкой на данные Управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий республики.

«Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 781», — говорится в сообщении.

Напомним, разрушительное наводнение накрыло северную часть Непала в результате таяния ледников, вызвавшего огромный сель. Потоки воды и грунта буквально смывали целые населённые пункты. Среди погибших есть иностранцы. На текущий момень Посольству РФ известно о девяти россиянах, пропавших без вести.