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Регион
30 августа, 14:08

Якутск «исчез» под плотным туманом и смогом из Красноярского края

Обложка © VK / Минэкологии Якутиии

Обложка © VK / Минэкологии Якутиии

Якутск и центральные районы Якутии утром 30 августа оказались в плотной дымовой мгле. Видимость ухудшилась из-за сочетания густого тумана и дыма от природных пожаров, сообщили в региональном Минэкологии.

Спутниковый мониторинг зафиксировал над столицей республики значительные скопления дымовых шлейфов. Основная их масса пришла с территории Красноярского края. На 29 августа в соседнем регионе действовал 161 лесной пожар общей площадью более 568 тысяч гектаров. Наиболее сложной ситуация оставалась в Эвенкийском и Туруханском районах, а также на Таймыре. Угрозы населённым пунктам не зафиксировано.

В самой Якутии лесопожарную обстановку называют контролируемой. Специалисты полностью ликвидировали возгорания площадью 22 гектара в Хангаласском районе и 281 гектар — в Кобяйском. Работы продолжаются на пожаре площадью 167 гектаров в Нюрбинском районе. Очаги также локализуют в Мирнинском и Верхневилюйском районах силами Авиалесоохраны и «Якутлесресурса».

Дымовой шлейф постепенно рассеивается, однако туман пока не позволяет видимости вернуться к нормальным значениям. Местных жителей просят временно сократить количество времени на открытом воздухе.

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Ранее сообщалось, что лесной пожар распространился на 120 гектаров в Цимлянском районе Ростовской области. С пламенем борются сотрудники лесного хозяйства и областного управления МЧС, а также добровольцы. Всего к работам привлекли более 100 специалистов. На месте задействовано 45 единиц техники.

Больше новостей о пожарах, природных явлениях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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