Расследование дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево завершено

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Алексея Кабочкина, которого считает одним из организаторов преступной группы, похищавшей деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево.

Кабочкин уже ознакомился с материалами оконченного следствия, пишет РИА «Новости». По словам участника процесса, в ближайшие недели дело должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Предполагаемый организатор ОПГ признал вину, однако не стал заключать досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. По версии следствия, Кабочкин вместе с Игорем Бардиным и Юрием Королёвым создал преступную группу, участники которой выбирали жертв среди прилетавших в Шереметьево военнослужащих.

Ранее Life.ru сообщал о задержании предполагаемых руководителей преступных сообществ по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево. По данным следствия, к схеме были причастны более 40 человек, среди которых оказались таксисты, зазывалы и сотрудники полиции. Силовики тогда задержали Юрия Королёва, а также Олега Жаренного и Александра Сорокина. Следствие полагает, что участники группы выслеживали военнослужащих, вымогали деньги и похищали средства с банковских карт.