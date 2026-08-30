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30 августа, 14:32

Последний тачдаун: Игрок в американский футбол забился в судорогах во время матча и умер

Игрок в американский футбол умер после матча студенческой лиги США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Игрок в американский футбол из команды колледжа Уильяма Джуэлла Микаджо Барнетт умер в больнице после внезапного ухудшения самочувствия во время первого матча в сезоне. О трагедии сообщает TMZ.

Инцидент произошёл в первом квартале встречи с командой колледжа Форт-Льюис. Незадолго до этого 20-летний раннинбек занёс тачдаун с одного ярда и вывел свою команду вперёд со счётом 7:0.

Позднее Барнетту стало плохо на боковой линии. Он забился в судорогах и упал. На месте ему оказали экстренную помощь, после чего спортсмена на скорой доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Встречу сначала приостановили, а затем отменили. Что именно стало причиной резкого ухудшения состояния и последующей смерти игрока, пока не установлено.

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В июне Life.ru рассказывал о гибели 14-летнего футболиста во время матча в Аргентине. Подростку попал мяч в грудь. Из-за сильного удара он закричал от боли. Подросток упал на газон и спустя время поднялся, однако уже вскоре рухнул без сознания.

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Владимир Озеров
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