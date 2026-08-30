Поддержка Украины со стороны НАТО усиливает конфронтацию с Россией и воспринимается Москвой как прямая угроза национальной безопасности. Такое мнение высказал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок.

«Нет абсолютно никаких сомнений в том, что поддержка, которую НАТО оказывает Украине, рассматривается Россией как прямая угроза её национальной безопасности», — сказал дипломат в интервью на YouTube.

Мэтлок назвал сложившуюся ситуацию трагедией прежде всего для самой Украины. По его мнению, продолжение боевых действий ведёт к дальнейшему разрушению страны.

Бывший дипломат также выступил против прекращения контактов Запада с Москвой. Он считает, что отказ от диалога с Россией не отвечает интересам ни западных государств, ни Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль назвал неприемлемыми планы размещения военных стран НАТО на Украине. Дмитрий Песков подчёркивал, что позиция Москвы не меняется даже в случае, если иностранные контингенты планируется отправить после прекращения боевых действий. Российская сторона рассматривает появление военной инфраструктуры альянса на Украине как угрозу безопасности.