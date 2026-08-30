$10 тысяч за «рабов»: Украинка с OnlyFans заманивает россиянок на уроки фемдома

Украинская OnlyFans-модель Оксана Хайдер пытается продавать россиянкам мастер-классы по женскому доминированию стоимостью около 42 тысяч рублей. Об этом рассказывает SHOT.

По телеграм-данным канала, 32-летняя уроженка Львова несколько лет позиционирует себя как доминатрикс, а после переезда из Украины зарегистрировалась на платформах для взрослых под псевдонимом Роксана.

Хайдер создала собственный закрытый фемдом-клуб. Его участникам предлагают отношения, построенные на полном подчинении мужчины женщине, а ежемесячное членство якобы стоит $10 тысяч.

Сама модель заявляет, что в её сообществе уже около пяти тысяч мужчин. По её словам, один из участников однажды передал ей €100 тысяч за месяц.

Кроме работы с мужчинами Хайдер продаёт обучающие программы для женщин. SHOT утверждает, что сейчас она пытается привлечь к таким занятиям россиянок, однако заметного спроса пока нет.

OnlyFans на Украине уже становился причиной громких скандалов далеко за пределами индустрии для взрослых. Ранее Life.ru писал об украинском прокуроре из Хмельницкой области, который снимал откровенные ролики прямо в служебном кабинете и размещал их на платформе. После огласки истории сотрудника сначала перевели в другую прокуратуру, а затем уволили.