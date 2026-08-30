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30 августа, 15:15

Cartier, Chopard и Prada: Дочь Дмитрия Маликова устроила сафари в образе за 2,5 млн

Стефания Маликова показалась в образе почти за 2,5 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova

Стефания Маликова отправилась на сафари в Африке в образе стоимостью около 2,5 млн рублей. Подсчёт стоимости одежды и аксессуаров привёл Super.

26-летняя дочь Дмитрия Маликова надела кардиган и казаки собственного бренда, которые пока не поступили в продажу. Основная часть стоимости образа пришлась на украшения.

Самым дорогим аксессуаром стал браслет Cartier примерно за 1,37 млн рублей. К нему Маликова добавила кольцо того же бренда стоимостью около 405 тысяч рублей.

Ещё два браслета на шнурках, по оценке издания, обошлись примерно в 226 тысяч рублей, а браслет Chopard — ещё в 166 тысяч.

Образ дополнили сумка Prada примерно за 256 тысяч рублей и кепка того же бренда стоимостью около 63 тысяч. В общей сложности перечисленные вещи потянули примерно на 2,49 млн рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом дорогом образе Стефании Маликовой стоимостью более 13 миллионов рублей. Тогда она вышла в свет в платье-комбинации и платке собственного бренда, с сумкой Chanel и туфлями Gucci. Главной статьёй расходов стали украшения: часы, браслет и кольцо Cartier оценили суммарно в 10,6 миллиона рублей, ещё около 1,8 миллиона стоило кольцо Bvlgari.

Больше новостей о звёздных образах, модных выходах и российских знаменитостях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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