Cartier, Chopard и Prada: Дочь Дмитрия Маликова устроила сафари в образе за 2,5 млн

Стефания Маликова отправилась на сафари в Африке в образе стоимостью около 2,5 млн рублей. Подсчёт стоимости одежды и аксессуаров привёл Super.

26-летняя дочь Дмитрия Маликова надела кардиган и казаки собственного бренда, которые пока не поступили в продажу. Основная часть стоимости образа пришлась на украшения.

Самым дорогим аксессуаром стал браслет Cartier примерно за 1,37 млн рублей. К нему Маликова добавила кольцо того же бренда стоимостью около 405 тысяч рублей.

Ещё два браслета на шнурках, по оценке издания, обошлись примерно в 226 тысяч рублей, а браслет Chopard — ещё в 166 тысяч.

Образ дополнили сумка Prada примерно за 256 тысяч рублей и кепка того же бренда стоимостью около 63 тысяч. В общей сложности перечисленные вещи потянули примерно на 2,49 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом дорогом образе Стефании Маликовой стоимостью более 13 миллионов рублей. Тогда она вышла в свет в платье-комбинации и платке собственного бренда, с сумкой Chanel и туфлями Gucci. Главной статьёй расходов стали украшения: часы, браслет и кольцо Cartier оценили суммарно в 10,6 миллиона рублей, ещё около 1,8 миллиона стоило кольцо Bvlgari.