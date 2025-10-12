Валдайский форум
12 октября, 08:19

«Моё сердце свободно!» Дочь Маликова порвала с самым дорогим хоккеистом в истории НХЛ

Стефания Маликова и Кирилл Капризов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov, steshamalikova

Дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания Маликова рассталась с самым дорогим хоккеистом в истории НХЛ – Кириллом Капризовым. Девушка в интервью на YouTube-канале Nikki Seey рассказала, что сейчас её сердце свободно.

Маликова подчеркнула, что она «очень избирательна» в выборе партнёра и относится к этому серьёзно, учитывая примеры крепких браков её родителей и бабушки с дедушкой. Она хочет, чтобы партнёр уважал её границы, чему-то её учил и делал жизнь интереснее.

Маликова окончила МГИМО по специальности международные отношения, но работает в бизнесе — в 2020 году она запустила бренд одежды DressByStesha и через два года открыла бутик в центре Москвы, который поддерживают близкие родственники. Стефания начала встречаться с Капризовым летом 2021 года, рассталась с ним в феврале 2022-го. По слухам, инициатором разрыва стал хоккеист. В 2023 году появились слухи о воссоединении.

