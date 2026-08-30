Слова Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы стали «незнакомцами», являются попыткой оторвать украинский народ от собственных корней. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

По его словам, подобные заявления означают отказ от общей исторической памяти двух народов. Емельяненко назвал позицию Зеленского предательством собственного рода.

«Называя братские народы незнакомцами, он пытается стереть подвиг своих же предков, которые дали ему жизнь и право на будущее. Это предательство собственного рода и попытка совершить ментальное самоубийство целого народа, оторвав его от корней, от общей памяти и от самой правды жизни», — заявил Емельяненко.

Глава заксобрания подчеркнул, что русских и украинцев связывают культура, вера, общие победы и трагедии. Он призвал возвращаться к исторической правде и не позволять превращать близкие народы в чужих друг другу.

Емельяненко также привёл в пример Запорожскую область, заявив, что её жители возвращаются к своим историческим истокам и избавляются от навязанной вражды.

Ранее Зеленский в обращении по случаю Дня независимости Украины заявил, что русские считали украинцев «младшим братом», однако теперь, по его словам, два народа стали «незнакомцами». Соответствующее видео он опубликовал в своём блоге.

Ранее с критикой курса Владимира Зеленского выступила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она назвала продолжение конфликта вместо дипломатического урегулирования провальной стратегией, которая обернулась для Украины человеческими потерями, мобилизацией и разрушениями. По её словам, украинцам нужен «конец мясорубке», а прекращение огня стало жизненно необходимым.