«Жужжалка» впервые за день вышла в эфир с «огненным» сообщением

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала пока что единственное за 30 августа сообщение. Как и всегда, понять его смысл могут лишь отправитель и адресат.

Напомним, УВБ-76 — номерная радиостанция, которая была открыта радиолюбителями ещё в советские годы. Её назначение, как и владелец, неизвестны. В связи с этим в Сети и конспирологических кругах строится много теорий о предназначении «жужжалки». Недавно она передала сразу несколько сообщений за день.