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Регион
30 августа, 15:33

«Жужжалка» впервые за день вышла в эфир с «огненным» сообщением

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир сигнал «ОГОНЕК»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noiz Stocker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noiz Stocker

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала пока что единственное за 30 августа сообщение. Как и всегда, понять его смысл могут лишь отправитель и адресат.

«НЖТИ 98908 ОГОНЕК 9004 4171», — сказал голос.

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Напомним, УВБ-76 — номерная радиостанция, которая была открыта радиолюбителями ещё в советские годы. Её назначение, как и владелец, неизвестны. В связи с этим в Сети и конспирологических кругах строится много теорий о предназначении «жужжалки». Недавно она передала сразу несколько сообщений за день.

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Матвей Константинов
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