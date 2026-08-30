Форвард «Арсенала» Габриел Жезус уходит в «Барселону» за €10 млн

«Барселона» согласовала с «Арсеналом» переход 29-летнего нападающего Габриела Жезуса. Об этом сообщил в соцсети футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Лондонский клуб получит за бразильца €10 млн и предусмотренные соглашением бонусы. Медицинское обследование назначено на понедельник, после чего стороны смогут окончательно оформить сделку. Жезусу предложили контракт на два сезона с возможностью продления ещё на год — до лета 2029-го. «Арсенал» уже разрешил футболисту отправиться в столицу Каталонии.

Кандидатура бразильца вышла на первый план после того, как «Барселоне» не удалось договориться с «Атлетико» о покупке Хулиана Альвареса. Сам Жезус согласился на переезд, поскольку уступает в конкуренции Каю Хаверцу и Виктору Дьёкерешу.

Форвард выступает за «Арсенал» с 2022 года, а его действующий контракт рассчитан до лета 2027-го. До переезда в Лондон он защищал цвета «Манчестер Сити».

Ранее Life.ru сообщал, что определились все участники общего этапа Лиги чемпионов. В турнир вышли в том числе «Барселона» и «Арсенал», которым предстоит провести по восемь матчей.