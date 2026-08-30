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30 августа, 15:17

Звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу обручилась с возлюбленным

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / silaaturkoglu, ataayyildz

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / silaaturkoglu, ataayyildz

Звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет» Сыла Тюркоглу обручилась со своим возлюбленным, предпринимателем Атой Айылдызом. Фотографиями с семейной церемонии актриса поделилась в личном блоге.

Помолвка состоялась 28 августа. Пара отказалась от пышного торжества и собрала на церемонии только родственников и близких.

На фотографиях Тюркоглу появилась в белом жилете и облегающей юбке, а её избранник выбрал синий костюм. После публикации снимков пару начали поздравлять коллеги актрисы.

Айылдыз сделал Тюркоглу предложение руки и сердца ещё в прошлом году во время отдыха на озере Комо в Италии. Теперь пара официально обручилась, однако дату свадьбы пока не объявляла.

Российским зрителям Тюркоглу хорошо знакома по роли Доа в «Клюквенном щербете». Позже актриса покинула популярный сериал и продолжила карьеру в других проектах.

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Юрий Лысенко
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