Звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу обручилась с возлюбленным

Звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет» Сыла Тюркоглу обручилась со своим возлюбленным, предпринимателем Атой Айылдызом. Фотографиями с семейной церемонии актриса поделилась в личном блоге.

Помолвка состоялась 28 августа. Пара отказалась от пышного торжества и собрала на церемонии только родственников и близких.

На фотографиях Тюркоглу появилась в белом жилете и облегающей юбке, а её избранник выбрал синий костюм. После публикации снимков пару начали поздравлять коллеги актрисы.

Айылдыз сделал Тюркоглу предложение руки и сердца ещё в прошлом году во время отдыха на озере Комо в Италии. Теперь пара официально обручилась, однако дату свадьбы пока не объявляла.

Российским зрителям Тюркоглу хорошо знакома по роли Доа в «Клюквенном щербете». Позже актриса покинула популярный сериал и продолжила карьеру в других проектах.

Ранее Life.ru рассказывал о громких перестановках в актёрском составе «Клюквенного щербета». За последнее время проект покинули сразу несколько заметных артистов, а создателям пришлось серьёзно перекраивать сюжет пятого сезона.