Янник Синнер снялся с US Open из-за воспаления колена

У первой ракетки мира Янника Синнера диагностировали внесуставное воспаление сухожилия правого колена. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

25-летний итальянец проходит недельный курс лечения в специализированной клинике Турина. Такой диагноз считается одной из наименее тяжёлых форм повреждения сухожилия. Состояние позволило бы спортсмену выйти на корт в Нью-Йорке, однако он решил не рисковать здоровьем и дальнейшей карьерой. Из-за травмы Синнер снялся с US Open — 2026.

Возвращение теннисиста ожидается в конце сентября. Он рассчитывает выступить на турнирах в Пекине и Шанхае во время азиатской серии. Синнер впервые пропустит соревнования Большого шлема после дебюта на этом уровне в 2019 году. Последний матч итальянец провёл 12 июля, обыграв Александра Зверева в финале Уимблдона и завоевав пятый титул на мэйджорах.